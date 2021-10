Nicolò Zaniolo, ginocchio ko in Juventus-Roma: il verdetto, ecco quanto resta fuori

Lorenzo Pastuglia 18 ottobre 2021 a

Tanta paura, poi tutto è andato per il meglio. Perché per Nicolò Zaniolo l’infortunio non è niente di grave, dopo la paura a Torino. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato che l’attaccante della Roma ha accusato una distorsione al ginocchio sinistro operato a Innsbruck nel settembre del 2020 da parte del professor Fink, ma nessuna lesione ai legamenti. Uscito dal campo al 26’ di Juventus-Roma per un fastidio, il giocatore già alle 4.30 era davanti ai cancelli di una delle cliniche della Capitale per controllarsi, poi, stamattina, è già andato a Trigoria per cominciare la fisioterapia.

Niente Conference League, torna con il Napoli? - Quello che è certo è che l’attaccante non partirà con la Roma per Bodo, dove i giallorossi giocheranno giovedì in Conference League, ma la speranza che possa esserci contro il Napoli comincia a lievitare, anche se lavorerà con estrema cautela perché nessuno, nella Roma, ha intenzione di correre rischi. Quindi, il numero 22 giallorosso tornerà in campo solo quando il ginocchio sarà completamente a posto.

Mourinho deve scegliere tra Perez ed El Shaarawy - Con il grande sospiro di sollievo tirato da tutti quelli di casa Roma, mister Josè Mourinho dovrebbe puntare su uno tra Carles Perez ed El Shaarawy con quest'ultimo in leggero vantaggio per la trasferta di Conference League. Zaniolo intanto riposa e può rimanere tranquillo, già da questa settimana dovrebbe tornare ad allenarsi con i compagni. Ma considerando che il talento romanista è stato operato nel 2020 ad entrambe le ginocchia (a gennaio il destro, a settembre il sinistro) la paura è stata tanta.

