Ginnastica sotto choc, Hitomi Hatakeda cade alle parallele: "Lesione al midollo centrale", conseguenze drammatiche

21 ottobre 2021 a

a

a

Il mondo della ginnastica sotto choc: la giapponese Hitomi Hatakeda è stata vittima di un gravissimo incidente in allenamento e ha riportato un infortunio alla colonna vertebrale dopo essere caduta alle parallele asimmetriche. La 21nne si stava preparando alla finale dei Mondiali in corso a Kitakyushu, proprio in Giappone. La Hatakeda ha subito danni al midollo spinale centrale e fratture multiple alle vertebre cervicali. Tra poche ore verranno svuolti nuovi accertamenti, ma l'atleta rischia la paralisi.



In estate la ginnasta aveva partecipato alle Olimpiadi di Tokyo e si stava preparando alla imminente finale mondiale dell'all-around, a cui si era qualificata con il quarto punteggio assoluto. Secondo quanto riferito dai testimoni, la Hatakeda ha mancato la presa in un passaggio dalla barra bassa a quella superiore, e cadendo ha sbattuto il mento sul pavimento. Subito soccorsa, è stata portata in ospedale in ambulanza su una tavola spinale, ancora cosciente. Accanto a lei, in quei minuti drammatici, c'era la madre, sua allenatrice e a sua volta ex ginnasta. Hitomi è figlia d'arte: il padre, Yoshiaki Hatakeda, aveva vinto la medeglia di bronzo olimpica nella gara a squadre ai Giochi di Barcellona 1992.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.