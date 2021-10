Kimi Raikkonene, il "rifugio svizzero" dell'ex Ferrari: un bunker da 007. Costo? Roba per pochissimi

22 ottobre 2021 a

a

a

Kimi Raikkonen può certamente essere soddisfatto non solo dei risultati sportivi (ultimo a vincere un mondiale alla guida di una Ferrari nel 2007), ma anche della fortuna che ha accumulato. Secondo il quotidiano britannico The Sun, si tratterebbe di una fortuna di circa 150 milioni di sterline (quasi 178 milioni di euro). Non sono così certo passate inosservate le foto e lo scenario da sogno rappresentato dalla dimora acquistata nel 2009 per 17 milioni di sterline, che oggi supera abbondantemente il valore equivalente di 20 milioni di euro.

"Felice per aver vinto con la Ferrari, ma ora basta". Kimi Raikkonen, addio alla F1: ecco come "camperà" adesso

Una reggia perfettamente conforme alla personalità del finlandese, rivela il Corriere della Sera. Parco enorme intorno alla villa, pareti in vetro a prova di proiettile, auto sportive e una location riservata poco distante da Zurigo, in Svizzera, dalla quale si può ammirare il tipico paesaggio montano del Paese europeo.

Sbronzo marcio per 16 giorni? Sullo yacht, col casco in testa... il più strepitoso disastro di Kimi Raikkonen

Un rifugio invidiabile dove il pilota trascorre la maggior parte del tempo, quando non è impegnato con i Gran Premi, con la moglie Minttu Virtanen, sposata il 7 agosto 2016 e i loro due figli: Robin Ace Matias, di sei anni, e Rianna Angelia Milana, di quattro. A volte proprio Minttu, con il suo profilo Instagram, tende a mostrare la villa più di quanto non faccia lo stesso Kimi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.