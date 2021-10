Valentino Rossi in Ferrari, l'indiscreto sul suo futuro dopo l'addio alla MotoGp

23 ottobre 2021 a

Valentino Rossi a Misano sarà l'ultima tappa italiana del suo lungo addio al motociclismo, con sipario a Valencia il 14 novembre. Rossi ringrazia e saluta, sorride e riflette, ma chi è vicino a lui sa che non è finita, tutt' altro. Rossi ha già un piano b che prevede, oltre alla gestione delle attività già in atto e all'addestramento dei giovani piloti, di considerare le corse con le auto di durata al pari dei Gp motociclistici. C'è l'idea di puntare a vincere nei prossimi anni il più possibile su quattro ruote, con la 24 Ore di Le Mans come obiettivo eclatante, da disputare al volante di una hypercar.

"Le proposte sono già sul suo tavolo, firmate Bmw e Audi, ma esiste un'ipotesi Ferrari. Dalla Germania manifestano entusiasmi assoluti, a Maranello sembrano più prudenti, anche se l'idea di abbinare Rossi alla Rossa è in circolazione da anni e la macchina che stanno costruendo in Emilia per Le Mans potrebbe far decollare un progetto di straordinario effetto mediatico oltre che sportivo", rivela il Corriere della Sera. L'idea di contribuire a rilanciare un universo motoristico dal grande passato e dal presente sovrastato dalla F1, lo istiga.

"Macché addio. Un compromesso, ecco, per imbrogliare di nuovo l'anagrafe, per assecondare una natura perennemente esuberante. A tirare davvero il freno, Rossi non ha pensato mani. Non sa ancora come si fa", conclude il Corriere.

