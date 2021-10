F1 a Austin, Verstappen vince e allunga su Hamilton nel mondiale

25 ottobre 2021 a

Spettacolo ad Austin con l'ennesimo testa a testa tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Già dalla prima curva i due contendenti per il mondiale fanno scintille, col britannico che infila l'olandese partito dalla pole. Col ritmo nettamente migliore, il pilota della Red Bull non riesce a sopravanzare il campione in carica e sfrutta la sosta ai box per portarsi in testa. Hamilton, però, inizia la rincorsa e complice la gomma bianca che lo fa letteralmente volare arriva a 4 giri dalla fine attaccato a Verstappen. Nell'assalto finale, però, un super Max respinge gli attacchi di Hamilton e vince una gara quasi perfetta (completa il podio Perez su Red Bull; bene le Ferrari: quarto Leclerc, sesto Sainz). Ora è a +13 in classifica mondiale a 5 Gp dal termine. Prossimo appuntamento: domenica 7 novembre a Città del Messico.

