Milan, Covid addio: Brahim Diaz torna con la Roma, Hernandez già in panchina contro il Torino

La scorsa settimana ne avevano persi quattro prima delle sfide con Porto e Bologna: Maignan, Kessie, Brahim Diaz e Theo Hernandez. Ora, però, Pioli e tutto il Milan possono tirare un sospiro di sollievo, dato che gli ultimi due sono tornati negativi al Covid e potranno rientrare in squadra. Due armi fondamentali in più per il 4-2-3-1 tanto caro al tecnico di Parma. Se il francese si accomoderà già stasera, martedì 26 ottobre, in panchina, pronto a entrare a match in corso contro il Torino, per lo spagnolo si dovrà attendere la gara del weekend contro la Roma o, nel peggiore dei casi, la sfida la di Champions con il Porto del 3 novembre, quattro giorni prima del Derby di Milano in arrivo contro l’Inter (il 7/11 alle 20.45).

Due giorni fa è guarito Theo. Oggi, martedì 26 ottobre, è toccato a Brahim recuperare dal virus che lo aveva colpito durante la pausa-nazionali, quando la sua Spagna (il numero 10 non è stato convocato) ha perso la finale di Nations League a San Siro contro la Francia per 2-1. Sicura l’assenza per stasera del trequartista ex Real, che in questi giorni di positività non si è allenato e dunque non verrà rischiato da Pioli. Ancora ai box Rebic, condizionato dal fastidio alla caviglia patito contro il Verona, mentre Messias e Florenzi saranno di ritorno non prima di metà mese prossimo. Maignan invece tornerà per l’ultima di dicembre a l’Empoli se tutto andrà bene, oppure direttamente nella gara dell’epifania a San Siro contro la Roma di Mourinho.

Stasera contro il Torino di Juric, questa dovrebbe essere la probabile formazione: Tatarusanu in porta (riconfermato dopo le gare da titolare con Verona, Porto e Bologna); Calabria, Tomori, Romagnoli, Ballo-Touré; Kessie (di rientro dall’influenza che gli ha fatto saltare la gara del Dall’Ara), Tonali; Saelemaekers, Krunic, Leão e Giroud al centro dell’attacco. Ibra entrerà a gara in corso, dato che in Emilia ha giocato più minuti del dovuto, trovando comunque il gol del 4-2 finale, oltre all’assist per Leão del momentaneo 1-0.

