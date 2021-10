Sebastian Vettel incorona George Russel: "Perché mi piace lottare con lui". Hamilton, occhio...

Lorenzo Pastuglia 27 ottobre 2021 a

a

a

L’esperto che appoggia il giovane. Il quattro volte iridato che plaude il prossimo talento della Mercedes. Stiamo parlando di Sebastian Vettel, che al 25° giro del GP di Austin ha compiuto un sorpasso non facile contro George Russell, alle ultime gare con la Williams. Una mossa operata nel trittico di curve a destra dalla 16 alla 18, e per di più all’esterno. Commentando l’episodio dopo la gara, Seb ha però voluto anche rendere merito al numero 63, lodandolo per la correttezza mostrata nella situazione. “Mi piace correre con George – ha detto, intervistato dal sito RacingNews365.com – non è la prima volta quest’anno che abbiamo lottato. Sembra essere consapevole di dove sia posizionata la sua macchina. È sempre corretto. Ovviamente a volte ha avuto il sopravvento lui, questa volta l’ho avuto io. È stato bello. Mi sono divertito”.

Briatore torna in F1, nuova vita a 71 anni. "Formula Billionare", parla la gola profonda

Ad Austin la strategia ha pagato

Con il decimo posto Vettel ha interrotto una striscia di quattro gare senza punti, portandosi a quota 36 in campionato, a -10 da Esteban Ocon.”Ovviamente è bello prendere un punto – ha sottolineato ancora il tedesco – quindi sono felice di questo. Sono contento della strategia che abbiamo scelto. Ci ha aiutato ad avere le gomme più fresche alla fine e a superare diverse macchine per entrare in zona punti”.

"Restate sintonizzati". Flavio Briatore, un clamoroso ritorno in Formula 1: il messaggio spazza via i dubbi

Alcuni tifosi puliscono i rifiuti a terra come lui a Silverstone

Intanto il numero 5 sta trascinando i suoi tifosi nei messaggi da lui lanciati prima del GP, come quello di non lasciare rifiuti a terra. Celebri sono diventate le foto del pilota pulendo gli spalti dopo il GP di Silverstone: “Una cosa che ho notato è che tutti si stanno divertendo oggi, ma c’erano molte cartacce qua e là — ha detto l’ex ferrarista — Per favore, non gettatele per terra. Lo so che è un grande evento e dovreste divertirvi, ma non sporcate, buttate i rifiuti nei cestini, questo renderà la vita molto più facile a chi dovrà pulire, grazie per il rispetto, godetevi la giornata”. Segnalazione presa alla lettera da alcuni tifosi Aston Martin, che a fine gara hanno pulito tutto, come dimostrato da alcune foto pubblicate sui social della F1.

Giorgio Parisi, un Nobel sinistrissimo. Va alla Camera e fa il comizio: "Cosa dobbiamo fare". Il nuovo Prodi?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.