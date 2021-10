Juventus, subito Dusan Vlahovic? I dettagli della maxi-offerta, tam-tam sul colpo a gennaio

29 ottobre 2021 a

Troppa difficoltà nel segnare davanti, così la Juve pensa al piano B e si fa sotto per Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina, che non rinnoverà il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe anche essere ceduta nel mercato di gennaio perché così la società Viola monetizzi al massimo, ma la concorrenza è ampissima. Sulle tracce del serbo, infatti, ci sono Manchester City e Atletico Madrid, e anche l’Inter ci sta pensando. Già in estate, i Colchoneros hanno provato a fare un’offerta di 55 milioni, rispedita al mittente da Rocco Commisso. A Torino, Agnelli vuole provare ad anticipare la concorrenza e ha già contattato l’entourage di Vlahovic: il dialogo, secondo Sportmediaset, è incominciato, e la richiesta sull’ingaggio sarebbe di almeno sei milioni netti a stagione.

Juve, 50-55 milioni alla Viola come offerta

Insomma, non sarà facile prenderlo per i bianconeri. E se la strada è in salita, potrebbe spianarsi in caso di una cessione importante. Il club ci proverà, ma non potrà offrire meno dei famosi 60 milioni richiesti da Commisso per lasciar partire il suo gioiello, che ha cercato di trattenere fino all'ultimo prima di essersi arreso alla volontà del giocatore di non rinnovare il contratto.

La Juve sarebbe pronta a offrire 50-55 milioni ed eventualmente qualche contropartita tecnica per arrivare alla cifra pretesa dalla Fiorentina. Intanto, il club toscano si guarda intorno per il sostituto del serbo: in primis c’è Lorenzo Lucca, che tanto sta stupendo in questo avvio di Serie B col Pisa, oltre a essere capocannoniere del campionato. Ma resiste anche la candidatura di Gianluca Scamacca del Sassuolo. Occhio anche al profilo di Andrea Belotti, in scadenza di contratto col Torino nel prossimo giugno.

