Argentina, un uomo con la radio sulla tomba del figlio. Un segreto straziante: mondo commosso

È diventata virale in tutto il mondo la foto scattata in un cimitero argentino che ritrae un uomo chinato sulla tomba del figlio con in mano una radiolina. Uno scatto triste ma al tempo stesso molto romantico, che restituisce la potenza del calcio nella vita di certe persone. Il padre del ragazzo, scomparso cinque anni fa a causa di un incidente stradale, era andato a far visita al figlio per ascoltare la radio insieme a lui.

La trasmissione non era una qualsiasi, bensì quella della partita del San Martin de Tucuman: l’uomo ne è tifosissimo, come lo era il figlio che si chiamava Nahuel Perez, detto Dibu. Aveva perso la vita in una maniera orrenda: stava tornando da una trasferta della sua squadra del cuore, quando uno scontro con un camion a Santiago del Estero gli è costato la vita. Da allora suo padre non ha più perso una partita del San Martin de Tucuman, forse per portare avanti la passione sfrenata del figlio.

Da quando è morto il ragazzo, ormai per il padre è divenuta una consuetudine andare al cimitero, sedersi su una panchina vicino alla tomba e seguire la partita alla radio. Così sente di rivivere le emozioni calcistiche che aveva condiviso insieme al figlio quando questo era ancora in vita.

