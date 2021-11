Palermo, Vittoria Campo muore all'improvviso due mesi dopo il fratello: "Stesso malore"

02 novembre 2021 a

a

a

Vittoria Campo, 23 anni, ex giocatrice della Ludos Palermo, la squadra di calcio femminile del capoluogo siciliano è morta per un malore improvviso, due mesi dopo suo fratello Alessandro, deceduto per un arresto cardiaco a 25 anni. "Domani verrà celebrato il funerale di mio fratello Alessandro. Alle ore 9.30 presso la chiesa Cattedrale di Palermo", si legge nel suo ultimo post sul suo profilo Facebook, datato 7 settembre 2021.

"Sei uno zingaro". Ibrahimovic, gol e insulti: il coro dell'Olimpico che non tutti avevano sentito



Una tragica nella tragedia che ha sconvolto la famiglia. Alessandro fu trovato senza vita a Favignana dove si trovava per un lavoro stagionale. Il ragazzo si era sentito poco bene e la sera stessa del decesso era tornato nella sua camera per riposarsi. Lì fu poi scoperto il corpo e dall'autopsia emerse che ad ucciderlo fu un arresto cardiaco.

Video su questo argomento Roma-Milan, choc all'Olimpico: tifoso rimane incastrato con la testa nel tornello

Probabilmente lo stesso malore che ha colpito la sorella Vittoria. La ragazza è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia di Palermo, ma i medici non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso. La ragazza di San Martino delle Scale, una frazione di Monreale, era molto conosciuta per aver giocato tra le giovanili della Ludos Palermo: "Nessuna parola potrà mai rappresentare il dolore e lo sgomento per la prematura perdita di una giovane donna e calciatrice", scrive la società in un post su Facebook. "Il pensiero va ai genitori che devono convivere con questo nuovo e incommensurabile dolore. Vittoria, sei e rimarrai per sempre nei nostri cuori".

Dramma in F1, muore in un incidente Antonia Terzi: addio all'ingegnera dietro alla guerra tra Ferrari e Williams

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.