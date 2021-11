Claudio Marchisio mai visto prima, "non sto piangendo": 'sconvolto' per il gol di Paulo Dybala

03 novembre 2021 a

Un gol per chiudere la qualificazione agli ottavi, un’esultanza speciale per ricordare un indimenticabile ex giocatore bianconero. Dopo aver sbloccato il risultato contro i russi dello Zenit San Pietroburgo, Paulo Dybala ha festeggiato in campo omaggiando Michel Platini, ripetendo l'esultanza del francese durante la sfida contro l'Argentinos Juniors in Coppa Intercontinentale nel 1985. L’argentino — che ha realizzato il suo gol numero 105 con la maglia della Juve — ha superato proprio il fuoriclasse francese nella classifica dei marcatori bianconeri.

Marchisio commosso

Un'esultanza che non è passata inosservata e ha scatenato reazioni e momenti di commozione tra i tifosi e gli ex juventini. Come Claudio Marchisio, che su Twitter ha elogiato Dybala. "Non sto piangendo, mi è solo entrato un Le roi dentro l'occhio. Congratulazioni a Dybala per il traguardo raggiunto. Partita interpretata e vinta nel modo giusto".

I numeri di Dybala di questo inizio stagione

Intanto la Joya si sta riprendendo dopo una stagione passata complicata. Al di là dei problemi muscolari che gli hanno fatto saltare le sfide contro Torino e Roma, e la non convocazione nella trasferta persa contro il Napoli, l’argentino ha sempre giocato realizzando un gol all’esordio in trasferta contro l’Udinese, uno in casa contro la Samp e il contestatissimo rigore di San Siro che ha permesso alla sua squadra, nel finale, di agguantare l’1-1 finale contro l’Inter. In Champions, invece, oltre alla doppietta di martedì contro lo Zenit, è arrivato anche il gol nella prima giornata in casa del Malmoe, nel 3-0 esterno della squadra di Allegri in Svezia.

