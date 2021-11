Shaquille O'Neal spietato, "quello ricco sono io. Mica loro": ecco come 'rovina' i suoi figli

Lorenzo Pastuglia 05 novembre 2021 a

L’ex stella di Nba, Shaquille O’Neal, e il problema con i suoi quattro figli raccontato al podcast Earn Your Leisure: "Sono un po’ arrabbiati con me, ma non mi capiscono. E io dico sempre a loro: ‘Noi non siamo ricchi, io sono ricco’". E ancora: “Devono imparare cosa sia l’impegno e farsi strada nel mondo del lavoro con le loro gambe — ha aggiunto l’ex cestista —. Ottenere una laurea o un diploma superiore o, se vogliono che investa in una delle loro attività, non potranno fare altro che farmi una presentazione a tutti gli effetti. Devono vendermela. Questo è qualcosa che ho chiarito molto bene, non darò loro neanche un soldo solo perché sono i miei figli. Una decisione che ha portato più di una critica da parte dei suoi piccoli, due avuti dall’ex moglie Shaunie e i rimanenti avuti da una precedente relazione.

I soldi ottenuti da tanti sacrifici - O'Neal, che in carriera ha vinto tre titoli consecutivi con i Los Angeles Lakers e uno con i Miami Heat, ha dichiarato sempre al podcast di aver guadagnato più di 286 milioni di dollari (248 milioni di euro) nel periodo in cui ha giocato. Il suo patrimonio netto è stimato in oltre 400 milioni di dollari (quasi 347 milioni di euro). Ma O’Neal ha sottolineato di aver ottenuto tutto nella sua vita grazie ai sacrifici fatti. È nato e cresciuto in un quartiere povero del New Jersey, dove l’istruzione era un lusso. È riuscito ad arrivare all’Nba solo grazie alla passione e alla totale dedizione che ha avuto per il basket. “I miei figli lo sanno che questa è l’unica regola: che studino — ha concluso l’ex cestista — Non mi interessa se giocano a basket”. Confessando, inoltre, che il suo vero sogno è che uno di loro sia in futuro un medico, farmacista, avvocato o imprenditore.

