Andry Shevchenko ritorna in Serie A. Fulmine a ciel sereno: chi allenerà

Andriy Shevchenko torna in Italia, sarà il nuovo allenatore del Genoa. L’ex bomber ucraino prende il posto di Ballardini, esonerato nonostante il 2-2 di venerdì 5 ottobre del Grifone a Empoli. Un colpo di scena maturatosi in poche ore: il Genoa – che aveva già deciso da giorni l’esonero di Ballardini – era in contatto stretto con Pirlo, ma quando si è aperta la porta per Sheva non ha perso tempo ed ha chiuso l’accordo. L'ex milanista ha appena portato la sua nazionale ai quarti di finale dell’ultimo Europeo (dove fu eliminata dall’Inghilterra), prima di lasciare l’incarico.

A Balalrdini è dtato fatale il cammino dallla settima alla dodicesima giornata, contro avversari sulla carta alla portata del Genoa (Salernitana, Sassuolo, Spezia, Venezia e Empoli), i liguri hanno raccolto solo quattro punti. Shevchenko, in Italia la prossima settimana, firmerà un biennale sino al 30 giugno 2023 con opzione sino al 30 giugno 2024, a una cifra di circa due milioni netti a stagione. E’ la primna scelta che i nuovi proprietari americani 777 Partners del Genoa fanno. Intanto, lunedì 15 novembre, ci sarà il closing della operazione con il definitivo passaggio del 99,9% del pacchetto azionario dal presidente Enrico Preziosi, che aveva rilevato la società nel 2003, ai nuovi proprietari a stelle e strisce. Shevchenko debutterà come tecnico Serie A contro Mourinho, il 21 novembre al Ferraris contro la Roma.

L'idea della nuova proprietà è che Sheva possa diventare un ambasciatore del calcio rossoblù a livello internazionale, "proiettando il Genoa in quella dimensione a cui ambisce la nuova proprietà. Che, di recente, ha pure ribadito come il Ferraris rappresenti uno degli asset più importanti da valorizzare nell’immediato futuro", fa sapere la Gazzetta dello Sport. Insomma per l'ex numero sette rossonero un doppio impegno che lo proietta nuovamente nel calcio italiano.

