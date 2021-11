MotoGp, Bagnaia fa impazzire la Ducati: vittoria in Portogallo e mondiale costruttori

08 novembre 2021 a

a

a

Grande Pecco Bagnaia: si riscatta dalla grande delusione di Misano e vince in modo sontuoso il Gp Algarve della MotoGP. Prova enorme per torinese che con il successo a Portimao certifica il titolo di vice-campione del mondo e consegna alla Ducati il suo secondo mondiale costruttori di fila, complice anche la caduta del fresco campione del mondo Fabio Quartararo con la Yamaha.

Sul podio salgono anche Joan Mir (Suzuki), secondo dopo una prova convincente, e Jack Miller (Ducati) terzo dopo un duello con un più che positivo Alex Marquez (Honda LCR). La gara è stata interrotta a due giri dalla fine per l'incidente tra Iker Lecuona e Miguel Oliveira. Quinto Johann Zarco (Ducati Pramac) che conquista il titolo come miglior pilota indipendente del 2021. Sesto posto per la Honda di Pol Espargaro, seguono i connazionali Jorge Martin e Alex Rins in settima e ottava posizione. Nono Enea Bastianini (Ducati Avintia). Tredicesimo Vale Rossi.

