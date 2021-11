Milan, Tatarusanu scatenato: "Perché ho parato il rigore a Lautaro", bordate contro l'Inter. E su Calhanoglu...

08 novembre 2021 a

Il portiere rumeno del Milan Ciprian Tatarusanu, 35 anni, è stato protagonista della parata decisiva sul rigore di Lautaro Martinez. "Su Lautaro l'abbiamo studiato molto bene con lo staff, l'abbiamo preparato benissimo", ha raccontato nel posto-partita ai microfoni di Dazn. Meno bravo lo è stato con Hakan Calhanoglu, autore del penalty dello 0-1 in favore dell'Inter. "Calhanoglu lo conoscevo bene ma mi conosceva anche lui", ha spiegato l'estremo difensore rossonero. Tatarusanu ha anche parlato del suo rapporto con Mike Maignan: "Ho un grande rapporto con Maignan, ho cercato di aiutarlo quando è arrivato qui perché non parlava italiano. Ha fatto un buon inizio, si è fatto male e io mi sono sempre allenato al massimo per questi momenti. Sono contento di giocare a questi livelli", ha spiegato.

Tatarusanu è soddisfatto del pareggio nel derby, "perché l'Inter è una squadra forte, l'hanno dimostrato: potevamo vincere ma anche loro hanno avuto occasioni. Il pareggio è giusto". E sulla parata sul rigore di Lautaro Martinez: "Era un momento speciale, non è stato un rigore facile perché l'ha tirato molto bene: diciamo che l'ho parato io e non l'ha sbagliato lui. Sono contento di questa parata, ho mantenuto la squadra in gioco", ha rivelato.

Dopo la pausa per le nazionali, con il ritorno del campionato Tatarusanu potrà ancora giocare sette partite in campionato più due in Champions League da titolare "prima da cedere nuovamente il posto da titolare a Mike Maignan che in estate è arrivato a Milano per sostiture il partente Gigio Donnarumma e che nelle prime giornate di campionato ha fatto la differenza con parate da vero campione", fa sapere il Giornale. Per ora il romeno può stare tranquillo, anche l'acquisto di Mirante come terzo portiere non sembra aver scalfito le sue sicurezze.

