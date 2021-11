Dazn, Enrico Mentana: "Fregati i furbetti del pezzotto", abbonati imbufaliti col direttore

09 novembre 2021 a

L’indiscrezione sulla decisione di Dazn di porre un freno alla doppia utenza per abbonamento a partire dal mese di dicembre ha scatenato una vera e propria rivolta. La scelta dell’azienda si inserirebbe nell’ottica di combattere la pirateria online, dietro cui però si nasconde la mal celata intenzione di aumentare il numero di abbonamenti, abbassando leggermente il costo mensile.

Dazn, Formigli "risponde" a Mentana: "Scorretto, che brutta figura". Conseguenze estreme?

Enrico Mentana ha condiviso su Facebook la notizia dell’ipotesi di stop alla doppia utenza e ha scelto di commentarla con una frase che è stata oggetto di grandi polemiche: “Verso la stretta contro i furbetti del pezzotto”. Così facendo ha fatto credere di essere d’accordo con la decisione di Dazn, che è di sicuro poco etica, dato che cambiare le regole del gioco a campionato in corso non è certo bello per l’abbonato, che si sente preso in giro. E infatti sui social il direttore del Tg di La7 si è preso una valanga di critiche, sottovalutando forse la sensibilità che c’è nei confronti di tale argomento.

"Il governo faccia qualcosa". Italiani fregati, lo scandalo-Dazn arriva in Parlamento: la mossa di FdI

“Non capisco il nesso tra furbetti e condivisione account. Esercitare un’opzione offerta dalla stessa emittente equivale quindi a essere ‘furbetti’?”, si chiede giustamente qualcuno. Altro che pirateria, “qualsiasi servizio di streaming online offre il multiuso, è qualcosa di consentito dal contratto e loro lo sanno benissimo”.

"Ora è ufficiale, il calcio sta tentando il suicidio". Caos-Dazn, l'affondo di Fabrizio Biasin

