Nazionale, Ciro Immobile lascia il ritiro per infortunio. Mancini, allarme attaccanti: chi chiama al suo posto

La partita con la Svizzera, venerdì 12 novembre, decisiva per la qualificazione ai Mondiali in Qatar, continua ad avere dei presagi non eccezionali per gli azzurri. La moria degli infortuni continua: dopo Pellegrini e Zaniolo, anche Ciro Immobile lascia il ritiro della Nazionale a causa di una sofferenza muscolare a carico del soleo della gamba sinistra, problema con cui il centravanti della Lazio stava facendo i conti già da qualche giorno.

Al posto di Immobile, segnala la Gazzetta dello Sport, Roberto Mancini chiama il centravanti del Sassuolo Gianluca Scamacca. Per quanto riguarda il resto del gruppo, Nicolò Barella e Giorgio Chiellini non hanno svolto l’allenamento odierno e hanno proseguito le cure necessarie dopo i rispettivi infortuni, ma restano in gruppo per valutarne la disponibilità nei prossimi giorni.

Filtra invece maggiore ottimismo sulle condizioni di Nicolò Barella: nemmeno il centrocampista dell'Inter si è allenato nella giornata di martedì, ma più a scopo precauzionale che per una reale preoccupazione riguardo al suo infortunio. Il calciatore è infatti uscito acciaccato dal derby di Milano, a causa di un problema muscolare del quale ha sofferto durante il secondo tempo del match.

