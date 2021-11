Inter e Raspadori, voci pesanti da Sassuolo: a gennaio, il ribaltone scudetto?

10 novembre 2021 a

Inter-Giacomo Raspadori, secondo La Gazzetta dello Sport è ritorno di fiamma. Dopo il tentativo in estate, l’a.d. nerazzurro, Beppe Marotta, è tornato alla carica per l’attaccante del Sassuolo che non sta passando un buon momento e fatica a trovare spazio con il nuovo tecnico Dionisi. Il classe 2000 potrebbe quindi fare al caso dei nerazzurri, cresciuto moltissimo in Emilia e con un super finale di campionato scorso giocato, e pronto per viaggiare con direzione Milano nel mercato invernale.

Le contropartite nerazzurre per abbassare i 40 milioni di euro - Proprio Marotta, sempre secondo la Rosea, ha già iniziato a sondare il terreno con l'amico Giovanni Carnevali e la trattativa a gennaio si potrebbe sbloccare — nonostante il Sassuolo lo valuti 40 milioni di euro — sulla base di un prestito con l'inserimento di qualche giovane contropartita, che potrebbe avere il nome di Agoume, Mulattieri, Satriano o Pirola. Simone Inzaghi ha già dato l’ok alla trattativa e il baby attaccante della Nazionale non direbbe di no a un club di primo livello. Possibile dunque la partenza di Alexis Sanchez, che potrebbe tornare all’estero (Simeone lo valuta per il suo Atletico Madrid). Un incastro che si potrebbe verificare in poco più di un mese.

Onana arriva a gennaio? - Intanto l’Inter potrebbe salutare Christian Eriksen, che potrebbe tornare all’Ajax per così giocare. Un affare già apparecchiato, e uno dei pochi campionati (quello olandese) che accoglierebbe il centrocampista, dato che in Italia e in altre serie le regole lo impediscono. Ma resta il dubbio nel caso il giocatore dovesse convivere con un defibrillatore. Intanto, potrebbero così schiudersi le porte per uno scambio con Onana a gennaio, che permettere all’Inter di avere l’erede di Handanovic con sei mesi di anticipo rispetto ai programmi (con l’attuale portiere nerazzurro che rimarrebbe come secondo).



