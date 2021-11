Sebastiano Bianchi scomparso, il giallo del giocatore del Legnano Basket: cosa non torna

10 novembre 2021 a

Sono ripartite stamattina, 10 novembre, le ricerche di Sebastiano Bianchi, il cestista 29enne scomparso domenica notte, poche ore dopo aver giocato la partita tra il suo Legnano e la Sangiorgese, di cui era stato miglior marcatore con 14 punti. Bianchi sarebbe sarebbe uscito da casa sua, a Verbania, dopo aver resettato il proprio cellulare. Si suppone così che abbia cancellato tutto prima di uscire. L’auto è stata ritrovata sul lungolago: era aperta e i suoi effetti personali erano lì. Martedì mattina il classe 1992 si sarebbe dovuto presentare all’allenamento, ma non è arrivato.

Le ricerche sospese nella notte di martedì - Nelle precedenti ore l’allarme era stato lanciato da suo padre, ma le ricerche dei sommozzatori sono andate avanti a vuoto sulle rive del Lago Maggiore, per poi essere sospese di notte. Atleta molto conosciuto in zona, è nato ad Omegna, e gioca in serie B con la squadra di Legnano, la squadra del presidente Marco Tajana in cui era tornato a giocare l’estate scorsa dopo le esperienze a Tortona, Cento, Omegna, Sangiorgese e Urania Milano. Le statistiche ci dicono che Bianchi è leader per minuti giocati e il terzo miglior marcatore stagionale (17,5 punti di media).

Le parole del presidente del Legnano - “Sebastiano è single — ha raccontato il presidente Tajana al Corriere della Sera — Ha un carattere introverso, a tratti chiuso, anche se con i compagni è ben integrato e spesso esce in loro compagnia. Sul parquet era in gran forma e stava giocando benissimo”. Prima della scomparsa e del cellulare resettato. Intanto oggi le ricerche sono riprese, nella speranza di poterlo trovare. Ma più passano le ore, più si teme per il peggio.



