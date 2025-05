Legnano, 35enne uccisa con un coltello alla schiena: killer in fuga

Orrore a Legnano. In provincia di Milano una donna è stata trovata morta in casa nel pomeriggio di domenica 25 maggio. La donna è stata uccisa con una coltellata alla schiena. A dare l'allarme è stato una vicina di casa della vittima, una trentacinquenne romena, che viveva in via Stelvio. La vicina di casa, vedendo la porta di casa sua aperta, è entrata e ha dato l'allarme. La zona è stata blindata per permettere agli investigatori, i carabinieri della compagnia di Legnano e quelli del Nucleo Investigativo di Milano, unitamente alla Squadra Rilievi, di operare per raccogliere ogni traccia possibile a ricostruire l'accaduto. Il cellulare della vittima potrebbe aver già fornito qualche traccia sui suoi ultimi contatti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini e le ricerche dell'aggressore che sarebbe in fuga.

Notizia in aggiornamento