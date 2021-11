Julian Alvarez, il gioiello argentino rilancia la guerra tra Milan e Juve: l'ultimo duello sul mercato

11 novembre 2021 a

Tutti lo vogliono. Stiamo parlando di Julian Alvarez, l'attaccante argentino vincitore della Copa America e autore quest’anno di 15 gol e 6 assist in 16 partite con la maglia dei Millionarios. Il suo contratto però è in scadenza ed ecco che tutti lo cercano. In Italia gli occhi puntati sul giocatore sono quelli della Fiorentina, del Milan e della Juventus.

"Il suo sviluppo al momento non ha limiti - ha confermato il vicepresidente del River Plate, Jorge Brito -. Era da tanto che non vedevamo un giocatore così in Argentina". E le altre squadre se ne sono accorte. D'altronde i numeri non mentono: Alvarez, che ad oggi conta 88 presenze, ha segnato 27 gol e 23 assist con i Millonairios, con cui debuttò nel 2018 nella finale di Copa Libertadores contro il Boca.

Non solo, perché il calciatore ha portato a casa anche una Copa Libertadores, una Recopa Sudamericana, una Copa de Argentina e una Copa America. Il tutto a soli 21 anni. Per questo, con l'asta già cominciata, Milan e Juve sono in prima fila. Eppure - stando ad alcune indiscrezioni - Alvarez non avrebbe alcuna intenzione di lasciare il club che l'ha portato dove si trova ora.

