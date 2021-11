Atp Finals, Berrettini contro Zverev? Disastro della Rai, ecco cosa manda in onda

13 novembre 2021 a

Piccolo scivolone per la Rai. La prima rete, durante l'intervallo di Italia-Svizzera, ha mandato in onda il promo della sfida delle Atp Finals tra Alexander Zverev e Matteo Berrettini. Fin qui nulla di strano se non fosse che nella schermata non è apparso Alexander Zverev, ma il fratello maggiore. Rai 1 ha dunque mandato in onda l'immagine di Mischa (anche lui tennista n. 340 del mondo con un best ranking). Un errore quasi imperdonabile visto cheAlexander è destro, mentre Misha è mancino.

E nel promo si vede. Immediata la reazione sui social: "Gravissimo veramente ma come si fa??", scrive un utente Twitter mentre un altro gli fa eco: "Professionalità: questa sconosciuta. Magari è pure raccomandato il fenomeno di turno". E ancora: "Ma sono del mestiere questi", "Che anche a googlarlo, in genere esce Alexander". Insomma, un errore clamoroso.

Tanto che lo stesso Mischa ha voluto precisare su Instragram quanto accaduto. Nelle ultime ore, il tennista, tra l'altro anche opinionista per Eurosport, ha pubblicato una storia (ri-postata dal fratello Sascha) dove ha segnalato l'errore della Rai, affermando di non essere a Torino tra le risate generale con il fratello.

