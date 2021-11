Italia, incubo-Mondiale: flop con l'Irlanda del Nord, ora gli spareggi. Su Mancini l'ombra di Ventura

15 novembre 2021 a

L'Italia non si qualifica ai mondiali. Per gli azzurri di Roberto Mancini un deludente 0-0 in casa dell'Irlanda del Nord, al termine di una partita spenta, un clamoroso flop azzurro. Passa la Svizzera, che vince a valanga sulla Bulgaria: un travolgente 4-0. L'Italia per passare avrebbe dovuto fare lo stesso risultato degli elvetici: insomma ci siamo andati lontanissimi. Ora gli spareggi, che saranno una montagna da scalare. E su Mancini si allunga lo spettro di Giampiero Ventura, sull'Italia l'incubo di un mondiale mancato per la seconda volta consecutiva. Un fallimento ancor più clamoroso se si pensa che questa squadra, pochi mesi fa, ha trionfato ad Euro 2020.

