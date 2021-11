Hakan Calhanoglu, altro sfregio al Milan: "L'Inter ha vinto spesso i derby, ne ha sempre avuto di più"

16 novembre 2021 a

Continuano le storie tese tra Hakan Calhanoglu e i tifosi del Milan. Non contento di averli provocati nel corso del derby, portando le mani alle orecchie dopo aver trasformato il rigore del momentaneo 1-0 in favore dell’Inter, il grande ex della sfida si è beccato una valanga di insulti e anche uno striscione post-partita ben poco lusinghiero, in cui viene tirata in ballo anche la moglie.

Poteva finire lì, e invece Calhanoglu è tornato a gettare altra benzina sul fuoco. Intervenuto in un podcast calcistico, il turco passato questa estate dal Milan all’Inter non ha ovviamente rimpianti: “È una scelta particolare, ma questa è la vita. Bisogna guardare avanti e non indietro. Sono molto grato al Milan, sono bravi ragazzi e non ho problemi con loro. Sapevo che l’Inter è sempre stata una grande squadra, ha battuto spesso il Milan nei derby. Ne ha sempre avuto di più”. Parole che certamente non faranno piacere all’ambiente rossonero, né agli ex compagni…

Adesso il turco è felice di essersi inserito rapidamente all’Inter: “Volevo una nuova sfida nella mia carriera. Ho scelto con la mia famiglia e sono contento di essere qui. È un grande club, ha vinto il campionato la scorsa stagione e gioca la Champions League. C’è molta concorrenza perché ci sono molti giocatori di qualità”.

