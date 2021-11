Federico Chiesa, addio Juventus? Proposta indecente, quanti soldi ci sono sul piatto: addio...

26 novembre 2021 a

Federico Chiesa, un giocatore tanto apprezzato dal Chelsea, che ora fa sul serio. Come anticipato dal Daily Mail, per l’ex Fiorentina il presidente del club londinese, Roman Abramovic, potrebbe fare presto un’offerta importante: ovvero 84 milioni di sterline, poco meno di 100 milioni di euro. Una cifra mostre che potrebbe convincere i dirigenti bianconeri, utili per dare poi la caccia a Dusan Vlahovic già da gennaio e per dare avvio alla rifondazione della squadra.

Il capitolo cessoni oltre a Vlahovic

L’esterno offensivo è costato al momento per i bianconeri soltanto una decina di milioni circa, ma l'estate prossima i bianconeri dovranno versare alla Fiorentina una tranche da 40 milioni per completare l’operazione, per un totale di circa 50 milioni. Più o meno la metà di quello che offre il Chelsea e che, bilancio alla mano, garantirebbe un'importante plusvalenza e soldi cash per provare a convincere la Fiorentina a cedere Vlahovic e poi iniziare a impostare la rifondazione della rosa insieme alle cessioni di Rabiot, Kulusevski, Arthur e Ramsey.

Chiesa-Allegri, ancora non è scoccata la scintilla

Ci si dovrà comunque pensare, dato che Chiesa è uno dei talenti più forti della rosa. Ma con Allegri la scintilla non è ancora scoccata e la sintonia tecnico-tattica con l'allenatore toscano non è totale. Che si arrivi dunque a una decisione clamorosa fino a oggi? Intanto il Chelsea potrebbe fare presto sul serio, e quando Abramovic tira fuori il portafogli, non si scherza…

