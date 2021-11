Striscia la notizia, Messias segna e il milanista Tiziano Crudeli impazzisce: lacrime e "blasfemia" in diretta

27 novembre 2021 a

L'impresa del Milan in casa dell'Atletico Madrid consegna a Stefano Pioli la speranza di qualificarsi ancora per gli ottavi di Champions League e a Tiziano Crudeli, mitologica ugola rossonera per QSVS, programma sportivo di Telelombardia, il sesto posto nella prestigiosa classifica dei Nuovi mostri di Striscia la notizia.

Tutto merito di Junior Messias, brasiliano passato in una manciata di anni dal calcio dilettantistico piemontese al palcoscenico del Wanda Metropolitano, con tanto di gol decisivo all'86'. Il nome non può che esaltare Crudeli, invasato più che mai dopo la capocciata vincente che ha gelato il fortissimo portiere sloveno Oblak e il Cholo Simeone in panchina. Il telecronista si alza e inizia a pellegrinare in estasi per lo studio, gridando "Messias!" un numero imprecisato di volte. L?orgasmo calcistico si conclude tra applausi, pacche sulle spalle, lacrime e con la più classica delle invocazioni, visto chi ha segnato: "Oddio".



Crudeli in lacrime al gol di Messias: guarda il video di Striscia la notizia



Piccola blasfemia che impallidisce di fronte a quello che all'indomani della partita è capitato di leggere sui social, con il rituale accostamento tra Gesù, Messias e il suo bacio rivolto al cielo dopo la rete da tre punti. Con questo gol, commenta il conduttore del tg satirico di Canale 5 Antonio Lipari, "il Milan si giocherà il passaggio del turno, ma si è giocato il telecronista".

