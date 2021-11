Milan, Stefano Pioli e la (sconvolgente) clausola nel nuovo contratto

27 novembre 2021 a

Stefano Pioli ha appena rinnovato il contratto con il Milan fino al 2023. Per lui è previsto anche un premio per la vittoria della Champions nel contratto che come ingaggio sarà quasi raddoppiato: l'accordo attuale che scadeva il prossimo giugno prevedeva un ingaggio sui 2 milioni più premi, ora arriverà a guadagnarne 3,2 come base fissa e altri 800mila legati agli obiettivi, per un totale di 4. Nel 2023 quando scadrà avrà anche un'opzione per un anno in più. "Vogliamo costruire qualcosa di importante", ha detto Pioli.

Paolo Maldini lo ha elogiato: "È un premio all'uomo, l'abbiamo scelto anche per la persona che è", rivela il Corriere della Sera. Nel contratto ci sono anche bonus per lo scudetto, per la Coppa Italia, per la qualificazione in Champions e come detto anche per la vittoria. Un fatto che la dice però lunga sulle ambizioni del club, che dopo anni bui ora sogna di nuovo in grande.

La vittoria a Madrid contro l'Atletico ha restituito entusiasmo e autostima dopo la sconfitta, la prima in campionato, a Firenze. Domani,domenica 28 novembre, la sfida a San Siro contro il Sassuolo, con lo stadio esaurito. A guastare l'atmosfera è l'ennesimo infortunio muscolare: Giroud ha una lesione al bicipite femorale sinistro, fuori un mese. La buona notizia è invece che Tomori e Maignan tornano disponibili. Pronti per andarsi a prendere i tre punti e confermare il primo posto in classifica.

