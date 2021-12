Max Verstappen, disgrazia all'ultimo Gp? Rumors: il cambio di motore che può consegnare il mondiale ad Hamliton

02 dicembre 2021 a

a

a

“Un cambio di motore per la RB16B di Verstappen? Non è previsto in Arabia Saudita al momento. Se avverrà, sarà ad Abu Dhabi”. Parola di Helmut Marko, che a F1-Insider ha detto la sua in un’intervista. La power unit con più di 2 mila chilometri inizia a diventare vecchiotta, in confronto a quella nuova montata da Lewis Hamilton prima del GP (vinto) di Interlagos. Dietro questa apertura, ci potrebbe essere lo zampino della Honda, che nei giorni scorsi – tramite il d.t. del reparto motorsport, Toyoharu Tanabe – aveva spronato la Red Bull a fare quell’ultimo passo decisivo per la conquista del titolo. I giapponesi avrebbero infatti consigliato a Milton Keynes di cambiare il propulsore prima del doppio impegno in Medio-Oriente.

Lando Norris, addio Inghilterra: fisco e soldi, uno tsunami sul pilota McLaren. Legittimi sospetti...

“Verstappen? Pronto come sempre alla sfida”

Un commento poi Marko l’ha lasciato su Verstappen, in lotta per il titolo contro Hamilton e che, se si verificassero alcune combinazioni, potrebbe già essere campione quest’anno: “Almeno matematicamente, ha un vantaggio a Jeddah, se segna 18 punti in più di Hamilton, è campione del mondo — dice — Max è come sempre, si sente tranquillo, cercherà di fare del suo meglio e vedremo poi dove andremo a finire, se arriveremo ad Abu Dhabi in lotta oppure no. Nulla è stato ancora deciso e noi siamo tutti pronti alla sfida. La fase cruciale è iniziata, dentro e fuori la pista”.

"Si vede la differenza...". Villeneuve, bomba sulla Mercedes: un complotto contro Hamilton?

Jeddah, Verstappen vince se…

A solo due GP dalla fine del campionato, la gara in Arabia Saudita e poi il finale di Abu Dhabi, Verstappen è avanti di sole otto lunghezze su Hamilton, ma potrebbe già chiudere ogni discorso per il titolo già dal prossimo weekend di Jeddah. Ecco in quali occasioni: se Max vince con il giro più veloce e Lewis è 6°; se vince e Lewis è 7°; se chiude 2° con il giro veloce e Lewis finisce 10° o se termina 2° senza il punto del giro veloce e Lewis si ritira o finisce fuori dai punti (dall’11ª posizione in giù).

Il primo Gp in Arabia Saudita? Reema Juffali fa la storia della F1: chi è questa ragazza

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.