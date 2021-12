Christian Eriksen, 173 giorni dopo l'arresto cardiaco: il primo allenamento del danese

02 dicembre 2021 a

Christian Eriksen dopo il terribile stop a giugno è tornato su un campo di calcio. A 173 giorni dal 12 giugno il giorno in cui si accasciò a terra per un malore durante Danimarca-Finlandia, valida per gli Europeie, in cui rischiò la vita. Il centrocampista danese, ancora tesserato con l'Inter, si è allenato proprio in Danimarca con l'Odense Boldklub, squadra in cui giocò prima di passare all'Ajax e che lo lanciò nel grande calcio.

"Siamo davvero felici che Christian Eriksen si mantenga in forma in questo momento sui nostri campi. Si sta allenando da solo. Siamo rimasti in contatto con lui dai tempi in cui è cresciuto qui e quindi siamo felici che ci abbia chiesto se poteva allenarsi per tornare in forma". Così Michael Hemmingsen, direttore sportivo dell'Odense, ha commentato il fatto nuovo. L'Odense ha messo a disposizione di Eriksen il campo di allenamento più nascosto. Durante la seduta, l'ex centrocampista del Tottenham, tornato per la prima volta in un rettangolo verde, ha svolto un allenamento cardio-vascolare e si è esercitato con dei tiri in porta.

Il danes sta seguendo un programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenhagen e approvato dallo stesso staff medico dell’Inter. Anche se dovesse recuperare la miglior forma, Eriksen non potrebbe secondo le norme federali giocare in Italia, ed è al momento da escludere che al centrocampista venga tolto il defibrillatore. Saranno decisive le visite mediche che sosterrà all’inizio del prossimo anno per capire quale sarà davvero il suo futuro.

