Massimo Giuliani, "ora pulisco piscine": chi è davvero quest'uomo, un clamoroso caso politico e sportivo

04 dicembre 2021 a

a

a

Nuova vita per Massimo Giuliani. L'ex commissario tecnico del nuoto azzurro dal 1995 a 2020 ed ex sindaco di Piombino (in provincia di Livorno), a capo di una giunta di centrosinistra, ora pulisce piscine. Lo ha detto lui stesso in un lungo post su Facebook: "Ore 5.30 pulizie in piscina. Bene, dico io, bene. Dopo 112 medaglie tra mondiali ed Europei, e due medaglie olimpiche vinte dalla Nazionale Italiana sotto la mia direzione della durata di 27 anni, e gli Amici giornalisti dei più prestigiosi giornali nazionali sportivi e non mi dicono essere il più lungo incarico ricoperto da un Commissario Tecnico nella storia di tutto lo sport italiano in ogni disciplina (a proposito... CONI, dove sei? ). Dopo essere entrato nella Hall of Fame Mondiale degli sport acquatici, come secondo allenatore della storia del nuoto Italiano, dopo il grande Alberto Castagnetti, e primo per le acque libere. Sì sono qui in piscina a pulire".

Roberto Mancini? "Ha le dimissioni in tasca": Dago-bomba sulla Nazionale, chi ha contattato il ct

Quella di Giuliani vuole essere tutto tranne che una polemica. L'ex ct ha voluto precisare che la sua scelta altro non è che quello che gli hanno insegnato: ossia rimboccarsi le maniche. "I post su Facebook si prestano a essere fraintesi - ha infatti precisato -. Non sono alla fame e non abito per strada, sto nella casa che mi hanno lasciato i miei genitori. Volevo soltanto porre all'attenzione generale il mio caso, che è anche quello di altre migliaia di italiani, vecchi e giovani, con competenze non valorizzate. Ho 62 anni, 27 li ho passati dentro la Federazione, che è stata la mia famiglia, anche perché ho perso presto i genitori".

"Io Montecarlo, lei a Milano". Max Biaggi allo scoperto: ecco la sua nuova donna, bellezza stordente | Guarda

E ancora: "Nella mia carriera di tecnico sono stato in 36 Paesi del mondo per almeno una settimana. Ho studiato, ho studiato tanto, e i risultati nei miei studi stavano in una libreria lunga 25 metri. Ecco, mi piacerebbe che queste competenze, che non sono solo tecniche, potessero essere ancora utili allo sport. Ma non solo, visto che sono stato per 10 anni assessore e per 5 sindaco a Piombino, per 3 vice presidente della Provincia di Livorno, per 3 responsabile della Commissione Ambiente dell'Anci regionale. Sono segretario della Commissione tecnica europea del nuoto in acque libere, un ruolo bellissimo, ma vorrei fare un lavoro, non il volontario". Giuliani al momento si sente lontano dal Coni, perché "ho lanciato delle proposte, ma nessuno mi ha cercato". Quello che ha ricevuto sono solo cartoline di Natale.

"Se ci siamo di mezzo noi...". Juventus travolta dall'inchiesta, il "pianto" di Chiellini: "Ormai siamo abituati"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.