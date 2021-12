Cristiano Ronaldo, infortunio imbarazzante: guardate questo video, roba mai accaduta prima

04 dicembre 2021 a

a

a

Nonostante il Manchester United stia riscontrando parecchie difficoltà, soprattutto in Premier League dove non sembra avere alcuna possibilità di rientrare nella contesa per il titolo, Cristiano Ronaldo sta ripagando l’investimento e facendo godere i suoi tifosi. In Champions League sta facendo quasi tutto da solo, con ben 6 gol segnati in 5 partite. Altri 6 li ha segnati invece in Premier League, dove adesso lo United punta a risalire dopo il cambio di allenatore.

"Se esce ci saltano alla gola". Ronaldo, Juve e plusvalenze: l'intercettazione "pistola fumante"

In panchina si è infatti seduto Ralf Rangnick, che però all’esordio in campionato contro il Crystal Palace dovrà fare a meno proprio di CR7. Il motivo è abbastanza assurdo: pare infatti che il fuoriclasse portoghese abbia accusato un fastidio al ginocchio che ha sentito durante l’esultanza in cui si è esibito dopo aver segnato il secondo gol contro l’Arsenal. In pratica Cristiano Ronaldo si sarebbe fatto male a causa della tipica esultanza del ‘sium’, fatta praticamente da tutto lo stadio assieme a lui.

Contro l’Arsenal il portoghese era uscito dal campo all’88esimo: si pensava che fosse per risparmiargli gli ultimi minuti, e invece a quanto pare ha accusato un piccolo dolore. Ovviamente non si tratta nulla di male, ma CR7 sarebbe caduto male procurandosi un fastidio al ginocchio.

"La famosa carta che non deve esistere". Juve, nuova perquisizione: con Cristiano Ronaldo... questo accordo segreto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.