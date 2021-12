Flavio Briatore, accuse brutali di Felipe Massa: "Un truffatore, come mi ha fregato nel 2008"

08 dicembre 2021 a

Felipe Massa non ha dimenticato né perdonato quanto accaduto nel 2008, quando ha perso il Mondiale di Formula 1 per un solo punto a vantaggio proprio di Lewis Hamilton, che per la prima volta si laureò campione del mondo. Intervistato dall’Equipe, l’ex pilota brasiliano è tornato sulla vicenda e in particolare sul Gran Premio di Singapore, dove avvennero diverse cose strane.

Alonso con la sua Renault rientrò ai box prima di tutti per il rifornimento, dopodiché il compagno di scuderia Piquet finì contro il muretto ed entrò la safety car. Secondo Massa, Piquet confessò di aver fatto volontariamente l’incidente, seguendo l’indicazione che gli era arrivata da Flavio Briatore. Quest’ultimo fu inizialmente radiato, ma il tribunale di Parigi annullò tutto perché giudicò irregolare il processo della Federazione: il caso si concluse con un nulla di fatto, ma Massa lo ricorda ancora benissimo.

Anzi, lo ritiene uno scandalo che lo ha privato del titolo mondiale: “All’epoca, nessuno sapeva che i punti rubati quel giorno erano dovuti a imbrogli. Un anno dopo, scoprimmo la verità. Immagina i punti che avrei potuto recuperare. Questo ha notevolmente distorto il campionato. La safety car entrò in pista quando non avrebbe dovuto, l’intera gara è stata capovolta. Tuttavia, non è stato fatto nulla per modificare la classifica. Avrebbero dovuto annullare quel Gran Premio, anche un anno dopo. In Francia - ha chiosato Massa - lo hanno fatto con i sette Tour vinti da Armstrong”.

