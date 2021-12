Jannik Sinner, tsunami privato dopo la Coppa Davis. Nuova donna? Occhio a questa (clamorosa) foto

10 dicembre 2021 a

a

a

Jannik Sinner sta vivendo un ottimo momento. Non solo il numero 10 al mondo è stato protagonista nelle Atp Finals a Torino, ma anche in Coppa Davis. Il giovane talento altoatesino è in costante ascesa, ha vinto diversi tornei e il suo obiettivo per il 2022 è ottenere un'ulteriore crescita. Intanto, nella vita privata, il tennista, che ha concluso di recente la sua storia con Maria Braccini, potrebbe aver subito un “ritorno di fiamma” proprio con l’influencer 21enne. Anche se, al momento, non c’è alcuna ufficialità al riguardo.

Sinner fenomeno? "Stiamo sbagliando tutto". Clamoroso: la gloria del tennis azzurro che lo "fa fuori" | Guarda

Il post Instagram della ragazza che riaccende la speranza

Come riporta il Corriere della Sera, è il profilo social della ragazza a ridare speranze: recentemente Maria ha postato delle foto ed un video dove gioca a tennis con la didascalia ‘"Non siate cattivi, è da pochissimo che gioco…”. Filmato che non è passato inosservato e sui social in tanti hanno notato il cuoricino di Jannik Sinner, così come lo stesso agli ultimi tre post della ragazza. Un indizio che potrebbe testimoniare un ritorno di fiamma tra i due.

"Durante il lockdown...". Jannik Sinner, il segreto svelato dal mister: ecco cos'ha fatto, ma è umano?

Relax e a breve la partenza per l’Australia

Al momento Sinner si gode le vacanze sulla neve dalla famiglia e intanto si riposa dopo le fatiche dell’ultimo anno. Questa settimana il tennista è stato anche a Milano per dare la carica al suo Milan, club del quale è fortemente tifoso. A breve, poi, arriveranno gli impegni per la prossima stagione, con l’altoatesino che partirà a breve per l’Oceania, dove giocherà gli Australian Open, il primo grande torneo del 2022.

"Alle tre del mattino...". Come è stato sorpreso Jannik Sinner, roba clamorosa: il segreto del tennista

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.