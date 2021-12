Milan, clamoroso ritorno in difesa? "Lo hanno già contattato": chi prende il posto di Kjaer

10 dicembre 2021 a

a

a

Se Simon Kjaer starà fermo per sei mesi, il periodo è troppo lungo per il Milan da rimanere fermo durante il calciomercato invernale. Così, Maldini e Massara sono chiamati a riparare la grave perdita subita con l’infortunio del difensore nel match contro il Genova. Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, sono in corso nelle ultime ore i contatti con il Venezia per il ritorno di Mattia Caldara a Milanello. Il centrale bergamasco classe 1994 è tuttora sotto contratto coi rossoneri — sin dal 2018, nell'ambito dello scambio di cartellini con Bonucci — e la scorsa estate si era trasferito al Venezia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 4 milioni di euro.

Milan-Liverpool, per Zlatan Ibrahimovic l'ennesima serata da spettatore: un caso rossonero?

Contatti in corso con il Venezia

Ma, considerata l'emergenza post stop di Kjaer, è probabile che Maldini e Massara chiederanno il rientro anticipato alla base così da colmare la mancanza di un difensore dal punto di vista numerico. Al momento, infatti, Pioli come centrali ha Tomori, Romagnoli e Gabbia, volendo anche Kalulu che però il tecnico sta utilizzando solo come terzino destro (come mancino ha giocato solo nel derby di Milano finito 1-1). Ecco allora l'idea Caldara, autore in Veneto fino a qui di un campionato positivo e in crescendo. Contatti in corso tra i due club, si cerca l'intesa definitiva prima di dare il via libera all'operazione.

Milan, Maignan sbaglia e il sogno sfuma: ko al Meazza, rossoneri fuori dall'Europa

Alternative Milekovic e Luiz Felipe

Le alternative, scrive sempre La Gazzetta dello Sport, si chiamano Luiz Felipe e Nikola Milenkovic, centrali di Lazio e Fiorentina. Per il primo c’è da superare la concorrenza (sempre ardua) del presidente biancoceleste, Claudio Lotito. Il giocatore Viola ha una clausola di 15 milioni, fattibile per il bilancio rossonero per assicurarselo. Ma davanti a tutti, oggi, c’è Mattia Caldara.

"Ogni mattina sento questi dolori, bisogna abituarsi". Ibra da Fazio, drammatica confessione: panico in studio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.