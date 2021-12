F1, Hamilton contro Verstappen: contatto in partenza ad Abu Dhabi, pazzesco finale di Mondiale

12 dicembre 2021 a

Pronti via ad Abu Dhabi: Lewis Hamilton parte a razzo e pazza Max Verstappen, scattato in pole position. L'inglese della Mercedes sfiora il contatto con l'olandese della Red Bull che prova a infilarlo all'interno, Lewis allarga la traiettoria e torna al comando passando completamente fuori dal tracciato. Primo giro fulminante, con giallo. Scatta l'investigazione della Direzione di gara per capire se Hamilton debba essere penalizzato, consegnando di fatto a Max le chiavi della gara e del Mondiale di Formula1, giunto all'ultima gara con i due contendenti a pari punti. Dopo poco, ecco la comunicazione: tutto regolare, Hamilton non dovrà né scontare né penalità né cedere la posizione a Verstappen.

Il "match del secolo" a quattro ruote, dopo i veleni di Jeddah una settimana fa, può dunque procedere senza l'intervento dei giudici. La sfida è avvincente, ad armi pari, come già le qualifiche di sabato lasciavano intendere. Sarà decisiva, probabilmente, la gestione dei box e la tenuta delle gomme. Al 37esimo giro, Hamilton è ancora davanti con Verstappen e l'altra Red Bull di Perez con gomme fresche. L'inglese, campione del mondo in carica, per vincere il mondiale dovrà arrivare davanti a Max. Secondo molti commentatori, Verstappen aveva un solo errore da evitare: quello di cercare a tutti i posti il gioco sporco, tentando di buttar fuori la Mercedes dell'inseguitore.

