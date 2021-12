Formula 1, Max Verstappen lo brucia, Lewis Hamilton reagisce proprio così: il crollo nervoso in auto

12 dicembre 2021 a

Lewis Hamilton all'ultimo giro del GP di Abu Dhabi si è visto strappare dalle mani una vittoria che sembrava in tasca. A trionfare nel mondiale è stato invece Max Verstappen il rivale di una stagione e il sette volte campione del mondo lo incorona: "Sono molto fiero di quanto fatto quest’anno, congratulazioni a Max e al suo team. Noi ci abbiamo provato, il team ha lavorato tanto ed è stata una delle stagioni più complicate". o cosa succederà l’anno prossimo” le parole di Hamilton.

Al termine di una gara incredibile Lewis Hamilton è rimasto immobile dentro la sua Mercedes come se non credesse a quello che gli era successo. "Merito" dell'incidente occorso a Nicholas Latifi, che ha causato l'ingresso della safety car di cui si è giovato l'olandese della Red Bull, che ha superato Hamilton all'ultimo giro vincendo gara e titolo.

Alla fine, però, ha reso omaggio al vincitore "Innanzitutto, dico congratulazioni a Max e al suo team. Noi abbiamo fatto un lavoro fantastico, che abbiamo portato anche qui, in una stagione tra le più difficili. Sono grato di aver percorso questo viaggio con loro. Mi sono sentito alla grande negli ultimi due-tre mese anche oggi. Siamo ancora nella pandemia, spero che tutti siano in salute in questo Natale. Il prossimo anno vedremo che succede", ha chiosato il pilota Mercedes.

