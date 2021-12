Lewis Hamilton, diktat-Mercedes: "Devi stare zitto". Retroscena clamoroso: rissa nel team dopo la gara

13 dicembre 2021 a

Finisce il mondiale di formula 1 più bello, pazzo e controverso di sempre: vince Max Verstappen su Lewis Hamilton, all'ultimo giro, con la "complicità" della Fia. Una vittoria, comunque, clamorosa. Una vittoria accolta da Hamilton da vero campione: affranto dopo il termine della gara, a lungo seduto e zitto nella sua auto, ma pronto ad andare ad abbracciare il rivale della Red Bull, a complimentarsi con Verstappen.

Hamilton, fine corsa: ricorso respinto, Verstappen campione. ma la Formula 1 piomba nel caos

Insomma, Hamilton sembrava accettare il verdetto, nonostante le forzature. "Innanzitutto congratulazioni a Max e al suo team. Abbiamo fatto un lavoro fantastico quest'anno. È stata una stagione tra le più difficili e sono fiero di aver percorso questo viaggio con loro. Abbiamo dato tutto in questa stagione, non abbiamo mai mollato", ha affermato a caldo.

Toto Wolff assalta il giudice a fine Gp. Mondiale avvelenato, rabbia Mercedes: perché Verstappen "andava punito"

Ma dopo queste parole, ecco che dalla Mercedes è piovuto l'ordine di scuderia: "Adesso tutti zitti in attesa del verdetto sui ricorsi". Ricorsi però respinti. E Hamilton costretto a tacere nonostante la sua volontà di accettare la sconfitta, da campionissimo quale è. In attesa, ovviamente, delle sue parole a freddo. Per certo, quel silenzio imposto dal suo team, forse a Hamilton non è piaciuto poi così tanto...

