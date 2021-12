Europa League, il sorteggio dei playoff: Napoli contro il Barcellona, il Porto per la Lazio. Un'urna "da Champions"

13 dicembre 2021 a

Sorteggio "da Champions" per il Napoli nei sedicesimi di Europa League: l'urna di Nyon ha riservato agli azzurri il Barcellona, gigante allo sbando ma pur sempre gigante. Nei playoff che vede impegnate le seconde dei gironi e le terze classificate nei gironi di Champions (tra cui appunto il Barcellona), l'altra squadra italiana impegnata, la Lazio, affronterà un'altra big del calcio europeo, il Porto "giustiziere" del Milan nella Coppa dalle Grandi orecchie. Le gara di andata sono in programma il 17 febbraio, quelle di ritorno il 24 febbraio. Le vincitrici sfideranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League negli ottavi. La finale di Europa League è in programma il 18 maggio 2022 allo stadio Ramon Sanchez Pizjuan di Siviglia. Soddisfatto, soprattutto per una questione di immagine e incassi, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, che su Twitter scrive: "Questa volta direi che il bicchiere è 'tutto pieno', Barcellona-Napoli e poi Napoli-Barcellona saranno due grandissime sfide da Champions! Forza Napoli sempre". Per gli uomini di Luciano Spalletti l'occasione è di quelle ghiotte: il Barcellona, che in estate ha perso la bandiera Messi e ha da poco esonerato mister Koeaman, chiamando in panchina la leggenda Xavi (debuttante), è forse nel momento peggiore degli ultimi 20 anni, in una crisi involutiva dal punto di vista tecnico, tattico ed economico.

