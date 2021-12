Claudia Peroni molestata e palpeggiata dai due piloti Ferrari, il video-choc (dopo il caso Greta Beccaglia)

13 dicembre 2021 a

a

a

Le molestie ai danni della giornalista Greta Beccaglia in diretta tv hanno creato un certo scalpore. Il tifoso che le ha toccato il fondoschiena e poi è scappato via è finito al centro di una bufera. Qualcosa di simile era già successo 26 anni fa. Solo che in questo caso i molestatori non erano tifosi, bensì piloti. Era il 1995 e la giornalista Claudia Peroni intervistava i due piloti della Ferrari Gerhard Berger e Jean Alesi, i quali però - invece di rispondere alle sue domande - si divertivano a palpeggiarla.

"Le prof sexy dell'Eredità e le pacche nel chiuso degli studi". Bomba su Insinna e Rai

Le immagini, che oggi creano non poco sdegno, sono racchiuse in un video di "Mai dire gol", già diventato virale. “Nel ’95 il mondo girava in un’altra maniera, era anche più maschilista. Se questa cosa fosse successa oggi, la mia reazione sarebbe stata diversa. Sono anche più esperta. Non glielo avrei permesso - ha detto a Dagospia la Peroni -. Sono d’accordo con il pensiero di Sgarbi: quel che ha fatto Benigni con la Carrà nella celebre puntata di Fantastico, oggi non sarebbe più possibile. Così allo stesso modo anche quel siparietto con Berger e Alesi ai giorni nostri non sarebbe proponibile”.

Nel video in questione, infatti, la giornalista non si arrabbia, ma sorride imbarazzata cercando di sottrarsi ai due piloti: "Sarei sembrata ridicola se mi fossi offesa. In diretta devi imparare a gestire le situazioni. Il caso di Greta Beccaglia è diverso, nessuno è intervenuto in difesa della ragazza, non è stato gestito bene". La Peroni, comunque, ha spiegato che se l'episodio fosse successo oggi non avrebbe preso a calci gli intervistati: "Erano due abituati a scherzare e io avevo molta confidenza con loro. Ma sicuramente oggi li avrei messi a posto in maniera diversa…”.

Roberto Benigni a Sanremo, "ma ricordate quando...". Una accusa pesantissima | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.