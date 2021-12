Roberto Benigni a Sanremo? Grosso guaio per la Rai, "Ricordate quando...". Molestie, esplode il caso

11 dicembre 2021 a

Roberto Benigni sarà sicuramente presente al prossimo festival di Sanremo. Sarà accanto ad Amadeus non si sa ancora se in veste di ospite per una sera o se, rivela il Giornale, come "organico". Magari non proprio una co-conduzione ma più apparizioni. Una presenza quella del regista premio Oscar che di questi tempi, dopo il caso della giornalista Greta Beccaglia palpeggiata in diretta da un tifoso durante il collegamento dallo stadio, potrebbe rivelarsi un grosso problema per la Rai. Tra gli altri è stato Vittorio Sgarbi, ospite di Massimo Giletti a Non è l'arena mercoledì scorso su La7, a ricordare lo sketch del 1991 a Fantastico 12, quando un incontenibile Benigni saltò addosso a Raffaella Carrà mettendole le mani praticamente ovunque. Secondo Sgarbi, i tifosi che hanno molestato Greta sono "figli culturali" proprio del comico toscano, idolo della sinistra. Difficile oggi ripetere una scena del genere: sarebbe inaccettabile per l'opinione pubblica. Anche per questo, però, c'è da attendersi che qualcuno rispolveri "l'aggressione sessuale" alla Carrà, a suon di "pat***a" e "sor***a", a tempo debito per criticare l'eventuale presenza del Premio Oscar.

Intanto si sa che la partecipazione di Alessia Marcuzzi in uscita da Mediaset e data per certa fino a pochi giorni fa è sfumata Alberto Dandolo su Oggi ha escluso la sua presenza: "Ha altri progetti". Quindi al momento, non si sa quale sarà la presenza femminile sul palco dell'Ariston. Tra gli ospiti, sembrano quasi sicuri i Meduza, molto popolari in tutta Europa e, secondo Forbes, tra gli artisti italiani più ascoltati su Spotify.

Tra i big ospiti potrebbe anche arrivare Jovanotti, che è autore del brano di Gianni Morandi e che qualche settimana fa, alla domanda su Sanremo, ha preferito non rispondere. In forse la presenza di Alessandra Amoroso, che non è mai stata in gara a Sanremo. E in forse ci sono anche i Maneskin.

