Covid, "Coppa d'Africa annullata?". Bomba dalla Francia: ecco perché si ribalta la lotta-scudetto in Serie A

La clamorosa indiscrezione arriva dalla Francia, in particolare da Rmc Sport: la Coppa d’Africa, in programma dal 9 gennaio al 6 febbraio prossimi in Camerun, potrebbe saltare. Un timore che potrebbe trasformarsi in realtà dopo settimane di riflessione, tanto che la Caf (la Confederazione calcistica africana) potrebbe annunciare la cancellazione del torneo nei prossimi giorni. Inizialmente in calendario a giugno 2021, il torneo era già stato anticipato a gennaio 2021 e poi posticipato a gennaio 2022, sempre per colpa del Covid. A questo punto prende quota il terzo cambio di programma, con il definitivo annullamento della kermesse continentale.

Il problema-quarantena negli UK - Al di là delle difficoltà legate al coronavirus e alla nuova variante Omicron, la Caf deve far fronte al malcontento di alcuni club, principalmente inglesi, che vorrebbero trattenere i giocatori sul suolo britannico nelle prossime settimane. Oltre a rischiare il contagio e non essere a disposizione delle squadre per alcune settimane, i calciatori africani convocati dalle proprie nazionali dovrebbero rispettare una quarantena di 10 giorni al loro ritorno in Gran Bretagna.

In A sarebbero in partenza diversi calciatori - In Italia anche il Napoli rischia di perdere per un bel po' giocatori importanti come Osimhen (Nigeria), Anguissa (Camerun), Ounas (Algeria) e Koulibaly (Senegal). Proprio lo stesso Napoli — come dichiarato più volte dal presidente De Laurentiis e dall’allenatore Spalletti — sarebbe piuttosto entusiasta se i propri giocatori rimanessero in Campania, mentre al Nord un’altra squadra che perderebbe parecchi titolari è il Milan, che dovrebbe salutare Kessie, Bennacer e Ballo-Touré. Così come il Torino: con Singo, Aina e Djidji.

