Lewis Hamilton "derubato": come rosica Toto Wolff, "avremmo vinto in tribunale ma..."

16 dicembre 2021 a

a

a

Max Verstappen ha vinto il titolo mondiale di Formula 1 e la Mercedes ha deciso di rinunciare a qualsiasi ulteriore appello. Toto Wolff è però ancora profondamente deluso e arrabbiato per quanto accaduto nel GP di Abu Dhabi, tanto da arrivare a dire che “Lewis Hamilton è stato derubato”. La premessa fondamentale è che il team principal e la scuderia di Stoccarda non ce l’hanno assolutamente con la Red Bull e Verstappen, che hanno fatto il loro lavoro e vinto il titolo.

Lewis Hamilton baronetto? "Solo perché guadagna tanti soldi": impensabile massacro di Ecclestone

Nel mirino c’è soprattutto Michael Masi, definito “incompatibile” e “inadeguato”. Nel corso della lunga conferenza stampa, Wolff ha usato toni molto forti ma sempre corretti: “Abbiamo deciso di non fare appello, pur essendo consapevoli delle nostre ragioni. Ma siamo anche consapevoli delle conseguenze di un eventuale appello. Sono certo che avremmo vinto in qualsiasi aula di tribunale, ne sono certo alla luce degli elementi a nostra disposizione. Ma non è nel nostro stile, però è necessario chiarire come andremo avanti, serve la certezza di regole precise, chiare, equidistanti e che siano applicate in modo continuativo e univoco”.

Charles Leclerc, addio Ferrari? "La clausola nel contratto", voci pesantissime da Maranello

Ma come sta Hamilton quasi una settimana dopo i fatti di GP di Abu Dhabi: “È disilluso. Noi tutti crediamo nello sport, nei valori della F1, nel nostro lavoro. Ma se viene meno l’autenticità della tua disciplina, vuole dire che in qualche maniera il tuo sport sta fallendo la sua missione”.

"Titolo ex aequo per Verstappen e Hamilton": ribaltone dopo Abu Dhabi? La pazza idea dal gotha della Formula 1

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.