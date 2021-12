Lewis Hamilton davvero a un passo dal ritiro: "Chi prende il suo posto in Mercedes", clamoroso in F1

18 dicembre 2021 a

Quella che sembrava essere una boutade, una provocazione di Toto Wolff, con il passare delle ore trova sempre maggiori conferme: Lewis Hamilton potrebbe davvero lasciare la Formula 1, senza presentarsi al prossimo campionato. Già, non riesce e non può digerire quanto accaduto ad Abu Dhabi, con la contestatissima vittoria del titolo iridato di Max Verstappen.

A parlare del possibile passo indietro, come detto, è stato proprio il team-principal Mercedes, che ha spiegato come il britannico non riesca assolutamente a fare i conti con quanto accaduto all'ultima gara. Da par suo, Verstappen, lo ha già invitato pubblicamente a non mollare, ricordandogli che è a un solo titolo dal record di otto trionfi iridati di Michael Schumacher, obiettivo che potrebbe raggiungere (e che ha appena fallito all'ultima curva, con la complicità della Fia).

E in questo contesto, però, ecco che c'è già chi si candida a prendere il posto di Lewis in Mercedes, ed è proprio questo il tassello che lascia intendere che le intenzioni di Hamilton siano concrete. L'indiscrezione la rilancia il Corriere della Sera, secondo cui Valtteri Bottas si sarebbe già fatto avanti a Brackley per tornare subito indietro. Il finlandese ha infatti appena smesso di correre per la Mercedes, finendo all'Alfa Romeo con un accordo triennale. Ma si sarebbe, appunto, fatto avanti con la Mercedes. E Bottas, per certo, è uno che sul ritiro di Hamilton ha informazioni privilegiate.

La pista è calda, possibile. Tanto che la Mercedes, nel caso, per non lasciare Alfa Romeo scoperta e per evitare penali girerebbe al team guidato da Frederic Vasseur il campione della Formula E Nyck De Vries, che sembrava già avviato all’Alfa Romeo prima dell’accordo con Bottas e del completamento della coppia di piloti con il cinese Guan Yu Zhou, che ha scalzato il sedile al nostro Antonio Giovinazzi. Insomma, clamoroso ma vero: Hamilton potrebbe davvero mollare. E George Russell, ad ora, è l'unica certezza della Mercedes per il 2022.

