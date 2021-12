Covid, focolaio-Salernitana: contro l'Udinese non si gioca, l'ombra del virus sulla Serie A

21 dicembre 2021 a

Torna la paura Covid in Serie A, e Udinese-Salernitana potrebbe essere la prima partita di A rinviata per il virus. Proprio la squadra campana, infatti, dopo l'accertamento di casi di positività all'interno del gruppo squadra, non partirà per la Dacia Arena dove avrebbe dovuto giocare oggi alle 18.30. Lo ha comunicato in nottata il club: "L'U.S. Salernitana 1919, a seguito di accertate positività nel gruppo squadra — è scritto — prende atto delle disposizioni dell'Asl di Salerno che ha richiesto la sospensione dell'attività della squadra e ne ha vietato la partecipazione ad eventi sportivi". E ancora: ”La società ha provveduto a comunicare tali disposizioni alla Lega Serie A e si rende disponibile ad ogni tipo di accertamento da parte delle autorità sanitarie locali".

Udinese vuole giocare, ma l’Asl di Salerno blocca tutto

Nel pomeriggio di lunedì, l'Asl di Salerno aveva bloccato la trasferta della squadra granata a Udine dopo che due calciatori e un membro dello staff erano risultati positivi al Covid. In serata i tamponi molecolari avevano confermato i tre casi, ma il resto del gruppo squadra era risultato negativo.

"La Lega ci ha confermato che si gioca domani alle 18,30. Non ci saranno stravolgimenti, la decisione della Lega è questa, la Salernitana partirà domani mattina — aveva detto Pierpaolo Marino, il direttore dell'Area tecnica dell'Udinese — Siamo sempre rimasti concentrati, non avevamo notizie dalla Lega che la situazione fosse tanto grave da giustificare un rinvio. La partita al 99,9% si gioca". Nella notte è arrivata la nota della Salernitana: niente trasferta. Ora è tutto da decidere: rinvio del match o sconfitta a tavolino per la squadra di Salerno?

