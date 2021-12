McLaren, lo strano caso di Norris e Ricciardo: "L'ultima volta hanno vinto il mondiale". Forse...

21 dicembre 2021 a

Incredibile ma vero: la McLaren nel 2021 è stato l’unico team della griglia ad aver fatto una doppietta in un GP (quello di Monza), con il primo posto di Daniel Ricciardo e il secondo di Lando Norris. Un uno-due impronosticabile, favorito dall’incidente tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, e che è fonte di spunti statistici. Tale circostanza per Woking non capitava dal 1997: si trattava del Gran Premio di Jerez de la Frontera e anche in quell’occasione ci fu un incidente tra i due contendenti al titolo (la celeberrima ruotata di Michael Schumacher a Jacques Villeneuve). Anche allora Mika Hakkinen e David Coulthard, aiutati dallo stesso canadese – che rallentò nelle ultime curve – portarono il team di Woking al quarto posto nella classifica a squadre, esattamente come Lando Norris e Daniel Ricciardo.

Gli altri precedenti di team vincitori, poi fuori dalla top-3 in stagione.

Nella storia della F1, solo in otto occasioni una squadra ha ottenuto una doppietta senza riuscire ad arrivare tra le prime tre a fine anno: oltre ai già citati casi del 2021 e del 1997, ed escludendo il 2007 — quando alla McLaren furono tolti tutti i punti per la Spy Story —, è capitato nel 1998 (doppietta Jordan a Spa), 1987 (doppietta Ferrari ad Adelaide), 1983 (doppietta McLaren a Long Beach), 1982 (doppietta Brabham a Montreal), 1974 (doppietta Brabham all’Österreichring) e 1972 (doppietta Ferrari al Nürburgring). E i tifosi della McLaren facciano gli scongiuri, perché nei due anni successivi al 1997, la scuderia vinse entrambi i Mondiali. Che sia così anche con il cambio dei regolamenti nel 2022?

