Lewis Hamilton, il brutto gesto con cui umilia il piccolo Zack: fate attenzione a questa foto

Il rifiuto di Lewis Hamilton e Toto Wolff di presentarsi alla Cerimonia di premiazione Fia di Parigi non è stata presa bene da molti. A livello regolamentare infatti è previsto che tutti i primi tre classificati del campionato piloti presenzino alla cerimonia di fine anno. Così ora entrambi rischiano una multa, come ammesso dal neo-presidente della Fia, Mohammed Bin Sulayem. Ma anche da un piccolo fenomeno sportivo dei kart di nome Zack Zhu, che vede in Lewis uno dei suoi idoli sportivi.

Un grande dispiacere per il bambino di nove anni, che ha vinto quest’anno il suo primo titolo locale nel campionato dell’Ile de France, ed era a Parigi con altri giovani chiamati a premiare i primi tre classificati del mondiale di Formula 1 nella sontuosa cerimonia parigina.

Il commovente messaggio su Instagram - Zhu è un tifoso di Hamilton, tanto da aver replicato i colori del proprio idolo sul casco, con tanto di prima ‘stella’, proprio sul modello del campione britannico.

L’assenza del pilota della Mercedes dal salone delle feste del Museo del Louvre, ha però impedito a Zack di coronare il suo sogno e incontrare il suo idolo. “Io non vedevo l’ora di portati il trofeo per farti vedere il mio casco con la prima stella, ma tu non eri lì — ha scritto il fenomeno dei kart su Instagram — Nel mio cuore tu sei il pilota più grande”. Per poi taggare lo stesso Hamilton e ‘consolandosi’ con alcuni selfie insieme a Max Verstappen, Sebastien Ogier, Valtteri Bottas e il team principal della Red Bull Christian Horner, definito “il mio team manager di F1 preferito”.

