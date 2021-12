Ecco gli oscar dello sport italiano targati Asi: un premio alla memoria per Giampiero Galeazzi

22 dicembre 2021 a

“Ciao Giampiero” proiettato sul maxischermo, accompagnato da tante immagini e dalla commozione dei presenti. Poi un lungo applauso, davanti lo sguardo commosso di Gianluca, figlio di Giampiero Galeazzi, mentre ritirava il Premio ‘Media’, quest’anno dedicato proprio alla memoria di suo padre. “Mio papà era un uomo che non aveva filtri, a casa era come lo conoscevate voi in tv”, ha dichiarato. Si è chiusa così, al Salone d’Onore del Coni, la XVI edizione del Premio ''Sport&Cultura - Gli Oscar dello Sport Italiano'', che ha visto ancora una volta ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane) protagonista e organizzatrice di una serata all’insegna dello sport e della passione.

“L'asset del mondo dello sport – ha dichiarato Claudio Barbaro, presidente di ASI e senatore di Fratelli d’Italia - deve diventare centrale per la crescita del nostro Paese. Lo sport è fatto di tante sfaccettature e questo premio vuole metterle in risalto tutte. Si chiama Sport e Cultura perché vuole rappresentare le varie anime dello sport che poi fanno diventare questo un fatto culturale per il nostro Paese''.

“ASI è un grande ente di promozione sportiva – ha ribadito il presidente del CONI Giovanni Malagò - perché siete sempre presenti e multidisciplinari. I progetti sociali sono un vostro marchio di fabbrica e i premi di questa sera lo dimostrano. Senza valori non si può rappresentare un ente così importante. ASI fa grande anche il CONI”. E poi il presidente e amministratore di Sport e Salute, Vito Cozzoli, ha parlato di “una serata di festa” e dell’auspicio di “lavorare tutti assieme per ottenere risultati ancora migliori”.





