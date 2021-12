Max Verstappen prende per i fondelli Lewis Hamilton: "Le onde in rettilineo? Scaldavo le gomme", guerra infinita

Lorenzo Pastuglia 23 dicembre 2021 a

“Quando penso alla prima gara del prossimo anno, voglio vincerla. Un altro titolo? Se avrò a disposizione una vettura veloce, lo farò. Magari con due o tre gare di anticipo”. Le ultime parole di Max Verstappen, che ha anche spiazzato tutti con le sue parole sulle “onde” fatte nel rettilineo tra le curve 5 e 6 per non dare riferimenti a Lewis Hamilton: “L’ingegnere Lambiase mi ha detto via radio di non farle, in realtà stavo solo scaldando le mie gomme”. Per poi aggiungere: “Che effetto avrà su di me il titolo vinto? Difficile da dire ora, ovviamente dopo aver vinto il campionato mi sono un po’ rilassato. Il mio sogno era quello di essere campione del mondo, tutto quello che verrà da ora in poi sarà un bonus”.

Parole che lasciano sorpresi, quelle dell’olandese sulla questione “onde”, dato che all’ultimo giro montava le mescola Soft contro le Hard del britannico. La differenza era troppo evidente perché il pilota Mercedes riuscisse nel sorpasso, nonostante l’aiuto del Drs nel rettilineo prima di curva 9.

Sulla (flebile) minaccia di un ritiro di Hamilton, Verstappen ha commentato: “Mi aspetto che Lewis ci sia, certe parole a caldo ci stanno ma conto di ritrovarlo in pista nel 2022 — ha concluso — Il nostro rapporto? Alla fine direi buono. Ovviamente ci sono stati momenti di tensione, in cui ci siamo arrabbiati l’uno con l’altro, ma anche bei duelli, bei sorpassi, c’è rispetto”. E per quanto riguarda il futuro, nessun dubbio: “Sono felicissimo dove mi trovo e spero di poter fare tutto questo per altri 10-15 anni”.

