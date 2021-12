Milan, Kolo Muani: il francese che fa sognare Stefano Pioli, lui il nuovo attaccante?

24 dicembre 2021 a

Il Milan chiude il giorno di andata con 42 punti, grazie alla vittoria in casa dell'Empoli. Ed e già al lavoro da settimane per regalare a Pioli gli acquisti giusti per rinforzare la rosa dei rossoneri e continuare a sognare lo scudetto. Si cerca un difensore centrale, ma anche una punta e si provano a stringere i tempi per Randal Kolo Muani.

L'attaccante del Nantes era già stato vicino al Milan la scorsa estate. Maldini e Massara hanno incontrato di recente gli agenti del giocatore In questa stagione in Ligue 1 con la maglia del Nantes ha segnato 7 gol (con 3 assist) in 18 partite e la sua valutazione è di 10 milioni di euro, ma visto che è in scadenza a giugno il Milan punta a prenderlo ad una cifra sicuramente inferiore, anche perché a giugno si libererebbe gratis.

Oltre alle caratteristiche tecniche che sono polivalenti ai dirigenti rossoneri piace molto anche la tenuta fisica del ragazzo, che ha saltato soltanto una partita in stagione e sarebbe dunque adatto a dare ogni tanto un po’ riposo a Ibra e Giroud, cosa che Pietro Pellegri non è riuscito a fare per via dei tanti problemi fisici. Se il Milan prenderà Kolo Muani a gennaio, l’ex Genoa tornerà al Monaco, scrive SportMediaset.

