Antonio Conte, delirio a Londra: ecco il coro per il mister del Tottenham, roba clamorosa

27 dicembre 2021 a

a

a

Il Tottenham di Antonio Conte, dopo qualche esitazione iniziale, ha iniziato a viaggiare, a macinare, ad ingranare e a fare punti. Ieri, nel boxing-day del 26 dicembre, la netta vittoria sul Crystal Palace per 3-0, arrivata a quattro giorni dopo la vittoria sul West Ham che aveva a sua volta seguito il pareggio contro il Liverpool, un 2-2 contro quella che con assoluta probabilità è la squadra più forte d'Europa.

Robert Lewandowski, la "dieta invertita": il segreto svelato del pallone d'oro mancato

Ora gli Spurs, con quattro vittorie e un pari negli ultimi cinque turni di Premier League, sono quinti in classifica generale con 29 punti, a sei lunghezze dall'Arsenal e staccatissimi dal Manchester City capolista. Ma, attenzione, tutte le quattro squadre davanti al Tottenham di Conte hanno disputato 19 partite, la squadra londinese invece è ferma a 16 match disputati: dunque, almeno a livello potenziale, con tre vittorie potrebbe arrivare a 38 punti, a meno nove dal City capolista.

Insomma, i tifosi con gli speroni iniziano a sognare. L'entusiasmo cresce. Così come cresce il tifo per il mister, Antonio Conte. Non a caso, nelle ultime ore è diventato virale, anche e soprattutto in Italia, il nuovo coro dei londinesi per l'ex Ct della Nazionale. Coro che recita: "Antonio Conte, he eats spaghetti, he drinks Moretti, he hates fu*** Chelsea". Ovvero: mangia spaghetti, beve Moretti odia il fott*** Chelsea. Ecco qui sotto una delle ultime performance dei tifosi del Tottenham. E Conte gongola...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.